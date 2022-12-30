Fethiyespor'da Selçuk ve Oğuz gitti

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FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor, ara transfer döneminde 2 futbolcusuyla yollarını ayırdı. Muğla ekibi, Selçuk Hakalmaz ve Oğuz Öden ile karşılıklı anlaşılarak vedalaştı. Yaz döneminde Nazilli Belediyespor'dan transfer edilen 26 yaşındaki sol bek Selçuk, sezonun ilk yarısında 14'ü ilk 11'de olmak üzere 15 maçta, Kırşehir'den alınan 32 yaşındaki stoper Oğuz ise tamamı 11'de 7 maçta forma giydi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-12-30 11:17:47



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