Komiser Ekrem, görev dönüşü trafik kazasında şehit oldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tarlaya yuvarlanan otomobildeki 2 komiserden Ekrem Uyar (29) şehit oldu, Yunus Üstün (29) ise yaralandı. Uyar ve Üstün´ün görevden döndükleri belirtildi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Milas-Yatağan kara yolunda meydana geldi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli komiser Yunus Üstün´ün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği 48 NZ 258 plakalı otomobil, tarlaya yuvarlandı. Kazada, komiser Yunus Üstün yaralanırken, yanındaki komiser Ekrem Uyar ise şehit oldu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yunus Üstün, ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üstün´ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Komiser Ekrem Uyar'ın cenazesi ise Muğla Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN

2022-12-31 10:56:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.