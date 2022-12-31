Azad Filiz Fethiyespor'da

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmeye çalışan Fethiyespor, stoper Sezer Özmer'den sonra Tarsus İdman Yurdu'ndan orta saha oyuncusu Azad Filiz'le sözleşme imzaladı. Kariyerinde daha önce Sancaktepe Bld, Kartalspor, Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Pendikspor, Tokatspor, Bayburt Özel İdarespor ve Sakaryaspor formalarını da giyen 31 yaşındaki oyuncu, Fethiye'ye 1.5 yıllığına imza attı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-12-31 11:15:18



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