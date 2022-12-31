Bodrumspor Orgill'le imzaladı

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Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonun ilk yarısını 32 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Bodrumspor, ara transfer dönemine hızlı başladı. Yeşil-beyazlılar geçen sezon Manisa FK forması giyen golcü Dever Orgill'le sözleşme imzaladı. Bu sezonu kulüpsüz geçiren Jamaikalı oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmedi. Ülkemizde ilk olarak 2018-2019 sezonun Ankaragücü forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, 2 sezon Başkent ekibinde oynadıktan sonra Antalyaspor'a imza attı. Ardından 2021-2022'de Manisa FK'ya gelen Jamaikalı, 10 maçta siyah-beyazlı formayı terletip 3 kez fileleri sarstı. Bodrum, ara transfer dönemi öncesi Makedon golcüsü Adis Jahovic'le yollarını ayırma kararı almıştı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2022-12-31 11:16:33



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