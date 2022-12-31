Komiser Ekrem, görev dönüşü trafik kazasında şehit oldu (2)

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ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN

Muğla'nın Milas ilçesinde tarlaya yuvarlanan otomobilde şehit olan komiser Ekrem Uyar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alınıp polis eskortuyla İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin babası Ali Rıza Uyar, annesi Mesüde Uyar, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Turhan Kaçar, Baro Başkanı Levent Akgün, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, daire müdürleri, askeri erkan, emniyet mensupları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende ayakta durmakta güçlük çeken Ali Rıza Uyar ve Mesüde Uyar'ı protokol üyeleri teselli etmeye çalıştı. Öz geçmişi okunan şehit polis memuru Ekrem Uyar için saygı duruşunda bulunuldu. Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın duasının ardından Uyar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konulup, polis eskortu eşliğinde defnedilmek üzere memleketi Aydın'ın Çine ilçesine uğurlandı. (DHA)

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-12-31 16:09:43



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