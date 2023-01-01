Bodrum'da yılın ilk gününde denize girdiler



Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yılın ilk gününde güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girdi. Bazı turistler ise plajda oturarak vakit geçirdi.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yılın ilk gününde güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti. Bodrum'da hava sıcaklığı 18 deniz suyu sıcaklığı ise 20,8 derece ölçülürken, bazı turistler denize girdi. Başta Kumbahçe olmak üzere Bitez, Gümbet ve Yalıkavak´ta sıcak havayı fırsat bilenler plajda oturarak keyifli vakit geçirdi. Bazı kişiler ise balık tutmayı tercih etti. Kimi turistler ise güneşli havada yürüyüş yaptı, bol bol fotoğraf çektirdi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-01-01 17:09:19



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