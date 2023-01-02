Ev arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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TUTUKLANDI

Menteşe ilçesinde, tartıştığı ev arkadaşı büfeci Erkut Kocaibrahimoğlu'nu kalbinden bıçaklayarak öldüren Gıyaseddin Geylani, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

2023-01-02 17:12:25



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