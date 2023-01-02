Kapı kilidi parçalanarak girilen telefoncudan hırsızlık kamerada 

Fırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, telefon tamiri ve satışı yapılan iş yerine kapı kilidini parçalayarak giren hırsızlık şüphelisi, vitrindeki telefonlar ile kasadan bir miktar para çaldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İşletme sahibi Hasan Ali Gül (31), hırsızın bir an önce yakalanmasını istedi.
Çarşı Mahallesi Yıllıkçı Sokak'ta bulunan, cep telefonu tamiri ve satışı yapılan iş yerinden 30 Aralık gecesi hırsızlık yapıldı. Vitrindeki cep telefonları, bilgisayar ve kasadaki bir miktar parayı çalan hırsızlık şüphelisi, kaçtı. Sabah hırsızlığı fark eden işletme sahibi Hasan Ali Gül, polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. İş yerinin güvenlik kameralarınca da anbean görüntülenen olayda hırsızlığı; kapüşonlu mont giyip, eldiven takan, maskeli kişinin yaptığı belirlendi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
120 bin liralık zararının olduğunu belirten işletme sahibi Hasan Ali Gül, "Saat 19.00 gibi dükkanımı kapatıp, eve gitmiştim. Ertesi gün komşumuz, arayıp, kapının açık olduğunu söyledi. Gittiğimde, etrafın dağınık olduğunu gördüm. Tamir için bırakılan ve vitrindeki telefonlarla bilgisayar ve kasadaki bir miktar para yoktu. Bahçe makası ve tornavida ile kapının göbeğini kırılarak içeri girilmiş. 12 yıllık esnafım, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bunu yapan kişinin bir an önce yakalanıp, hak ettiği cezayı çekmesini istiyorum" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-01-02 17:50:36
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