Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü, saklandığı evde yakalandı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Y.Ş. (57), Fethiye'de saklandığı evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.Ş.'nin Fethiye'de olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, Y.Ş.'nin saklandığı Karaçulha Mahallesi'ndeki eve dün operasyon düzenledi. Yakalanan Y.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-01-03 11:42:06



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