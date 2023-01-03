Likya dönemine ait heykelcik ve uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

Eda Taşpınar kimdir, neden gündem oldu?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, Likya dönemine ait heykelcik ve uyuşturucu haplarla yakalanan Emre Korkmaz (35) tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Dalaman'ın Kargınkürü Mahallesi´nde yaşayan Emre Korkmaz'ın piyasaya uyuşturucu madde süreceği bilgisine ulaştı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince Korkmaz'ın evine düzenlenen operasyonda Likya dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 heykelcik, 13 ecstasy ve 56 sentetik hap ele geçirildi. Emre Korkmaz, gözaltına alındı.

Emre Korkmaz hakkında, barınaklardan büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Dalaman Cavit AKGÜN

2023-01-03 12:40:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.