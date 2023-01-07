Bodrumspor'dan Umar Aminu atağı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de ara transfer döneminde Dever Orgill'le sözleşme imzalayıp Idrissa Camara ve Jese Sekidika ile görüşmelerini sürdüren Bodrumspor, kanat oyuncusu Umar Aminu'yu da gündemine aldı. Geçen sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor forması giyen ancak bu sezonun ilk yarısını kulüpsüz geçiren Nijeryalı oyuncuyla temasa geçen yönetimin transferde önemli mesafe katteği bildirildi. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in de 27 yaşındaki oyuncuya sıcak baktığı vurgulandı. Ülkemizde ilk olarak Samsunspor forması giyen deneyimli futbolcu, Ankaraspor ve Çaykur Rizespor'da top koşturdu. Geçen sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la 28 maça çıkan Nijeryalı 1369 dakika sahada kalıp 1 gol ve asistle oynadı. DHA-Spor Türkiye-Muğla BODRUM, (DHA)

2023-01-07 10:35:15



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