Fethiye'de kokain ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA Fethiye ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan Cemalettin Yılmaz'ın (55) üzerinde yapılan aramada 82 gram kokain ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemalettin Yılmaz (55) tutuklandı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Fethiye Otogarı'nda şüpheli hareketlerde bulunan Cemalettin Yılmaz'ın üzerinde yapılan aramada 82 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN
2023-01-08 16:47:02
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