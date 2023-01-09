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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

DHA

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem


Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),(DHA)Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Akdeniz'de, Datça'nın 228 kilometre açığında Yunanistan'ın Girit Adası yakınlarında, bugün saat 10.11'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın Yazıköy, Cumalı, Yaka, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde hafif şekilde hissedildi. Zeminden 10,05 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2023-01-09 10:49:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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