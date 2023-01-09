Bodrumspor yenişemedi

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BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısına Antalya kampında hazırlanan Süper Lig yarışındaki Bodrumspor, oynadığı özel maçta 2'nci Lig ekibi Isparta 32 Spor'la 2-2 berabere kaldı. Sahaya Egemen Abdurrahman, Erkan, Koray, Omar Imeri, Süleyman Güneş, Mert, Musa, Ali, İsmail, Recep 11'iyle çıkan yeşil-beyazlıların gollerini ilk yarıda Süleyman ve İsmail attı. Muğla temsilcisi, ikinci yarıda kalesinde gördügü 2 golle beraberliğe razı oldu. Bodrumspor kampta daha önce hazırlık maçında Samsunspor'a 2-0 yenilmişti.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-01-09 11:52:56



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