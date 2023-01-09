Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Ula ilçesinde, seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracı sararken, sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ula'nın Kızılağaç mevkisinde meydana geldi. M.B. (42) idaresindeki 34 TU 2336 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. M.B., yol kenarına parkettiği otomobilden inerken, alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-01-09 21:38:28



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