Bodrum açıklarında geri itilen 18 kaçak göçmen kurtarıldı

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 18 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekibi kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 6 Ocak günü saat 07.20'de, Bodrum açıklarındaki lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 18 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler, 7 Ocak günü saat 00.30'da ise Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-01-10 09:54:11



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