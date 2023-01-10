Bodrumspor savunmasına güveniyor



BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de devre arasına 32 puan ve averajla 3'üncü sırada giren Bodrunmspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçına iddialı hazırlanırken, yeşil-beyazlıların savunmadaki performansı teknik ekibin yüzünü güldürdü. Malatya'ya mutlak galibiyet hedefiyle gidecek Ege ekibi, son 4 maçında gol yemedi. Bu periyotta, Gençlerbirliği ve Altınordu'yu 2-0, Göztepe'yi de 1-0 mağlup eden Bodrumspor, Yılport Samsunspor'la golsüz berabere kaldı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, ikinci yarının bir hayli zorlu geçeceğini söyledi. İyi bir takıma sahip olduklarını ifade eden Taşdemir, "Sezon başından bu yana çizgimizi korumaya çalıştık. Hem hücumda hem de savunmada iyi işlere imza attık. Devre arasına iyi bir konumda girdik. Devamını getireceğiz" yorumunu yaptı.

DHA-Spor Türkiye-Muğla BODRUM, (DHA)

2023-01-10 11:01:23



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