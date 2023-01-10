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Müzisyen Hakan Yelbiz, tatil yolunda hayatını kaybetmiş

DHA

Müzisyen Hakan Yelbiz, tatil yolunda hayatını kaybetmiş


Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'da, trafik kazasında yaşamını yitiren müzisyen Hakan Yelbiz (47) ile yaralanan eşi Sabine Ayper Yelbiz'in tatil için Milas ilçesi Çökertme Mahallesi'ndeki aile dostlarının yanına gittiği ortaya çıktı. Sabine Ayper Yelbiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Hakan Yelbiz'in cenazesinin otopsinin ardından Mersin'e gönderileceği bildirildi.
Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Milas ilçesi Selimiye Mahallesi Söke kara yolunda meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan gitarist ve aranjör Hakan Yelbiz yönetimindeki 35 BFR 639 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Metrelerce savrulan otomobil dere yatağında ağaca çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Yelbiz ve yanındaki eşi Sabine Ayper Yelbiz itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde müzisyen Yelbiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Sabine Ayper Yelbiz ise ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÜNLÜLERDEN PAYLAŞIM
Hakan Yelbiz'in kaza haberinin ardından sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getiren klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, "Sevdiklerimizin kıymetini yaşarken bilelim. Son vedanın ne zaman olacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. Çok üzgünüm Hakan Yelbiz" notuyla paylaşım yaptı.
Oyuncu Zafer Algöz, "Hakan Elbiz bir trafik kazasıyla uçtu gitti dünyamızdan, yetenekli kardeşim mekanın cennet olsun. Çok üzdün hepimizi" ifadesiyle duygularını paylaştı. Oyuncu Celil Nalçakan ise paylaşımında, "Ah Hakan Yelbiz usta, Ah kardeşim, biz rengarenk ve tertemiz kalbinden sebep kelebek diyorduk sana. Nereden bilelim ömrünün kelebeğe özeneceğini, paramparça oldum. Mekanın cennet olsun kardeşim. Allah önce Ayper'imize sonra da bize sabır versin" dedi.
EŞİNDEN SON PAYLAŞIM
Kazada yaralanan Sabine Ayper Yelbiz'in, sosyal medya hesabından, 'Yine düştük yollara' isimli şarkıyla paylaşım yaptığı ve "İzmir Bodrum yolundayız. Yarın Çökertme'den özleyenlerini delirtiriz" notunu yazdığı görüldü.
CENAZE MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK
Hakan Yelbiz ile eşi Sabine Ayper Yelbiz'in tatil için Milas ilçesi Çökertme Mahallesi'ndeki aile dostlarının yanına giderken kaza yaptıkları ortaya çıktı. Sabine Ayper Yelbiz'in sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Hakan Yelbiz'in cenazesinin, otopsi işlemleri sonrası saat 21.40 uçağıyla Milas-Bodrum Havalimanı'ndan önce Adana'ya, oradan memleketi Mersin'e gönderileceği bildirildi. Yelbiz'in, yarın memleketi Mersin'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Güney Kent Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-01-10 15:05:49

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