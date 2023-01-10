Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 325 gram kubar esrar ele geçirildi, 5 kişi de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Fethiye Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki operasyonlarda, satışa hazır paketlenen toplam 1 kilo 325 gram kubar esrar ele geçirildi. O.E., F.E., İ.K., U.K. ve E.Y. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN
2023-01-10 16:50:59
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