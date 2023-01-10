Girit Adası'nda 4.4 büyüklüğündeki deprem, Ege sahillerinden de hissedildi

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Mehmet Çil/DATÇA (Muğla), (DHA)- YUNANİSTAN'ın Girit Adası'nda, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Ege sahillerinden de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 21.11'de, merkez üssü Yunanistan'ın Girit Adası'nda 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde Datça'ya 200 kilometre uzaklıkta, zeminden 6.88 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Ege sahillerinden de hissedildi. Muğla'ya bağlı Datça'nın Yazıköy, Cumalı, Yaka, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde vatandaşlar hafif şekilde hissedilen depremin ardından dışarıya çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2023-01-10 22:09:06



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