Marmaris'te Kapalı Çarşı'yı su bastı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde, sokaklar ve Kapalı Çarşı göle döndü. Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, Marmaris'te 4 saatte metrekareye 102 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Marmaris'te, dün saat 14.00 sıralarında başlayan ve aralıklarla süren yağmur, saat 21.00'den itibaren etkisini artırarak sağanağa dönüştü. Sağanak nedeniyle göle dönen kent merkezinde vatandaşlar araçları ile trafikte mahsur kaldı. Yunus Nadi Caddesi, Armutalan ile İçmeler mahallelerinde evleri su bastı. Tepe mahallesindeki dünyaca ünlü Kapalı Çarşı'da su birikintisi oluştu. Çarşının tavanından ve çatlak borulardan akan yağmur suları yolu adeta göle çevirdi.

İlçede enerji nakil hatlarının zarar görmesi nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Belediye, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri etkisini yitiren sağanağın ardından seferber oldu. Belediye temizlik personellerince tıkanan rögarlar açılarak su tahliyesi sağlandı. Vatandaşlar da görevlilerin yardımıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, Marmaris'te 21-00 ile 01-00 saatleri arasında metrekareye 102 kilogram yağmur düştüğünü duyurdu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2023-01-11 03:03:30



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