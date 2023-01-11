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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrumspor, Antalya'dan Gökdeniz'i kiraladı

DHA

Bodrumspor, Antalya'dan Gökdeniz'i kiraladı


BODRUM, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısında hedefini Süper Lig potası olarak belirleyen Bodrumspor, Fraport Tav Antalyaspor'un kanat oyuncusu Gökdeniz Bayraktar'ı kadrosuna dahil etti. Ara transfer döneminde Jamaikalı golcü Dever Orgill ile sözleşme imzalayan yeşil-beyazlılar, 21 yaşındaki Gökdeniz'i sezon sonuna kadar kiraladı. Kocaelispor altyapısından yetişip 2020-2021 sezonunda Antalyaspor'a gelen genç futbolcu kısa süre içinde dikkatleri üzerine çekti. 
U21 Milli Takım forması da giyen Gökdeniz, bu sezon Süper Lig'de Antalyaspor ile 13 maça çıktı. Toplam 415 dakika forma giyen oyuncu 2 kez fileleri sarstı. Orgill ve Gökdeniz'de mutlu sona ulaşan Bodrumspor, golcü Camara, kanat Umar Aminu ve Sekidika ile de sözleşme imzalama arifesinde. Bodrumspor ikinci yarının ilk haftasında pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2023-01-11 11:23:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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