Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Mehmet Şerin İpek (49), Milas'ta saklandığı evde yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mehmet Şerin İpek'in Milas'ta olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İpek'in saklandığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Şerin İpek tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-01-13 19:01:10



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