Kıyafetleri bebek arabasına koyarak çaldı; o anlar kamerada

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde giyim mağazasına girip, alarmını söktüğü kıyafetleri bebek arabasına koyarak çalan Narin Ç. (22) yakalandı. Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.
Olay, 14 Ocak'ta saat 11.00 sıralarında Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin içerisindeki giyim mağazasında meydana geldi. Mağaza çalışanları, iş yerinden 20 kadın kıyafetinin çalındığını belirterek, polise şikayette bulundu. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler, şüphelinin Narin Ç. olduğunu belirledi. Narin Ç.'nin kıyafetlerin alarmını söküp, bebek arabasına koyarak çaldığı tespit edildi. Evinde gözaltına alınan şüpheli, çaldığı kıyafetleri polise teslim etti. Narin Ç., polisteki ifadesinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-01-16 14:52:07
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