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Kıyafetleri bebek arabasına koyarak çaldı; o anlar kamerada

DHA

Kıyafetleri bebek arabasına koyarak çaldı; o anlar kamerada


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde giyim mağazasına girip, alarmını söktüğü kıyafetleri bebek arabasına koyarak çalan Narin Ç. (22) yakalandı. Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.
Olay, 14 Ocak'ta saat 11.00 sıralarında Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin içerisindeki giyim mağazasında meydana geldi. Mağaza çalışanları, iş yerinden 20 kadın kıyafetinin çalındığını belirterek, polise şikayette bulundu. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler, şüphelinin Narin Ç. olduğunu belirledi. Narin Ç.'nin kıyafetlerin alarmını söküp, bebek arabasına koyarak çaldığı tespit edildi. Evinde gözaltına alınan şüpheli, çaldığı kıyafetleri polise teslim etti. Narin Ç., polisteki ifadesinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-01-16 14:52:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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