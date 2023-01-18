Bucaspor 1928'de savunma alarmı

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İZMİR, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Bucaspor 1928, deplasmanda oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken savunmadaki eksikler teknik heyeti sıkıntıya soktu. Sarı-lacivertlilerde zorlu Ankara deplasmanı öncesi Lokman kırmızı kart, Onur ise sarı kart cezalısı konumuna düştü. Etimesgut Belediyespor karşısında iki stoperinden yararlanamayacak olan teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın elinde sadece Mazlum kaldı. Dumlupınar'ın Etimesgut Belediyespor karşısında savunmanın ortasında ön libero olan Adem Eren Kabak'ı oynatması bekleniyor. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum FIRAT AKAY

2023-01-18 10:27:55



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