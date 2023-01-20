Bodrum'da fırtına; dalgaların boyu 3 metreye ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da fırtına; dalgaların boyu 3 metreye ulaştı

DHA

Bodrum'da fırtına; dalgaların boyu 3 metreye ulaştı


Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Denizde dalgaların boyu, yer yer 3 metreye ulaşırken, Kos-Bodrum feribot seferleri iptal edildi. Öğleden sonra ilçede sağanak etkili olmasının beklendiği de belirtildi. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla ile çevresi için fırtına ve yağmur uyarısı yaptı. Beklenen fırtına, Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Fırtınada kıyıya vuran dalgaların boyu, zaman zaman 3 metreye ulaştı. Kos-Bodrum feribot seferleri de iptal edildi. Yarımadanın güney bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılara, 'Denize açılmayın' uyarısı yapıldı. Ayrıca bölgesel etkili olan yağmurlarla Gündoğan bölgesinde gökkuşağı görüldü.
Kentte öğleden sonra sağanak etki olmasının beklendiği de kaydedildi. Gece saatlerinden itibaren ise fırtına ve yağmurun etkisini kaybedeceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-01-20 14:24:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris'te trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılıyor
YEREL HABERLER Marmaris'te trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" ...
Bavulunda 1,7 kilo esrarla yakalanıp tutuklandı 
YEREL HABERLER Bavulunda 1,7 kilo esrarla yakalanıp tutuklandı 
Fethiyespor Berat'la imzaladı
YEREL HABERLER Fethiyespor Berat'la imzaladı
Muğla'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
Bodrumspor için Eren iddiası
YEREL HABERLER Bodrumspor için Eren iddiası
Muğla'da aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da aranan hükümlü yakalandı
(Görüntülü) MUĞLA - TURMAFOR&#039;UN FAALİYETLERİ TCG SANCAKTAR&#039;DA ANLATILDI (TATBİKAT GÖRÜNTÜLERİ)
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA - TURMAFOR'UN FAALİYETLERİ ...
Şampiyon motosikletçi Aykut Kızıltan'dan Bodrum Belediye Başkanı Aras'a ziyaret
YEREL HABERLER Şampiyon motosikletçi Aykut Kızıltan'dan Bodrum ...
(Görüntülü) MUĞLA - TURMAFOR&#039;UN FAALİYETLERİ TCG SANCAKTAR&#039;DA ANLATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA - TURMAFOR'UN FAALİYETLERİ ...
TURMAFOR'un faaliyetleri TCG Sancaktar'da anlatıldı
YEREL HABERLER TURMAFOR'un faaliyetleri TCG Sancaktar'da anlatıldı
(Görüntülü) MUĞLA - 19 YAŞINDA KALBİNE YENİLEN BULUT, SON YOLCUĞUNA UĞURLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA - 19 YAŞINDA KALBİNE YENİLEN ...
19 yaşında kalbine yenilen Bulut, son yolcuğuna uğurladı
YEREL HABERLER 19 yaşında kalbine yenilen Bulut, son yolcuğuna ...
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutası bir yıl süreyle Türkiye'ye geçti
YEREL HABERLER NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutası bir yıl süreyle ...
Bodrum'da spor yaparken fenalaşıp hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Bodrum'da spor yaparken fenalaşıp hayatını kaybeden ...
Bodrumspor, Ankara Keçiörengücü maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bodrumspor, Ankara Keçiörengücü maçına hazırlanıyor
Öğrenciler Muğla türküsüne işaret diliyle klip çekti
YEREL HABERLER Öğrenciler Muğla türküsüne işaret diliyle klip çekti
Muğla'da kahvehanede av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
YEREL HABERLER Muğla'da kahvehanede av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
Rektörü Kaçar, sosyal medyadan öğrencilerin sorularını yanıtladı
YEREL HABERLER Rektörü Kaçar, sosyal medyadan öğrencilerin ...
Bodrumspor'un inancı tam
YEREL HABERLER Bodrumspor'un inancı tam
(Görüntülü) MUĞLA- BODRUM&#039;DA 19 YAŞINDAKİ GENÇ KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA- BODRUM'DA 19 YAŞINDAKİ GENÇ ...
BODRUM'DA 19 YAŞINDAKİ GENÇ KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ  
YEREL HABERLER BODRUM'DA 19 YAŞINDAKİ GENÇ KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI ...
Bodrum'da 19 yaşındaki genç kalp krizinden yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Bodrum'da 19 yaşındaki genç kalp krizinden yaşamını ...
Bodrum'da spor yaparken fenalaşan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bodrum'da spor yaparken fenalaşan genç hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.