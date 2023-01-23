Muğla kıyılarında köpek balığı görüldü

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Fırat AKAY/BODRUM, (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde kıyıya yakın noktada, 1 metre uzunluğunda kum veya mavi köpek balığı olduğu değerlendirilen köpek balığı bölge görüntülendi.

Milas ilçesi Ören Mahallesi'nde kıyıya yakın noktada 1 metre uzunluğunda, nesli tehlikeli altında olan ve koruma altındaki kum veya mavi köpek balığı olduğu tahmin edilen köpek balığı görüldü. Bölge halkının ilgisini çeken köpek balığını görenler, o anları cep telefonuyla kaydetti. Kıyıda avlandığı görülen köpek balığının, bölgede gezdiği ve daha sonra gözden uzaklaştığı görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-01-23 17:06:42



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