Übeyd Adıyaman Fethiyespor'da

FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, ara transfer döneminde kaleci takviyesi gerçekleştirdi. Ege ekibi son olarak Gençlerbirliği forması giyen 25 yaşındaki filebikçisi Übeyd Adıyaman'ı kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Gençlerbirliği forması giyen kaleci Übeyd Adıyaman ile anlaşmıştır. 2018-2019 sezonunda Fethiyespor kalesini korumuş Übeyd, kariyerinde Bodrumspor, Fethiyespor, Gençlerbirliği, Hacettepe formalarını terletti. Übeyd´e Fethiyespor forması altında başarılar dileriz" denildi.
DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2023-01-25 11:13:04
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