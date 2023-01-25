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Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Adanaspor maçı zor olacak

DHA

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Adanaspor maçı zor olacak


Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor ligin 22'inci haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. Bu kapsamda maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip geçtiğimiz hafta Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından Adana maçı için galibiyete konsantre oldu. Keçiörengücü maçında hakem hatalarına değinen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Maçın önüne hakem geçti. FenerbahçeÜmraniyespor maçında Fenerbahçe'nin attığı golü gördükten sonra bizim golümüzün iptal edilmesini anlamış değilim "dedi.
Ankara Keçiörengücü yenilgisinin ardından yaptıkları hataları analiz ettiklerini ifade eden İsmet Taşdemir, "Bu maç 2'ncilik için savaşımızın devam edeceği bir maçtı. Bu durum oyuncu kardeşlerimizi kazanma zorunluluğuna itti. Biz öyle bir takım değiliz, bizim farklı bir oyun kültürümüz var. Ondan parça parça uzaklaştık ve yenemedik. Maçın önüne hakem geçti. Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep hoca hakem hatalarından dolayı isyan etti. İnşallah bizi bu noktaya getirmezler. Biz maçtan sonra nerede hata yaptık diye analiz ediyoruz ve sezon başından beri buna odaklanıyoruz. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız, pozisyonları tek tek incelediğimizde yazık olmuş diyebilirim" diye konuştu.
"ART NİYET OLURSA SIKINTI YAŞIYORUZ"
FenerbahçeÜmraniyespor maçında Fenerbahçe'nin attığı golü gördükten sonra kendi gollerinin iptal edilmesini anlayamadıklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Hata yapılacaktır, bizler de oyuncularımız da hata yapıyoruz. Art niyet sezdiğimiz zaman orada sıkıntı yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta mağlup olduk, uzun süredir mağlup olmuyorduk. Yeni transferlerimizin oyun anlamında daha zamanları var. Uzun süredir futbol oynamayan arkadaşlarımız var. 3-4 hafta sonra tam adapte olduklarında takıma çok katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Geçen hafta Celal cezalıydı, Erdem sakattı. Erdem'in sakatlığı devam ediyor. Maçta olup olmayacağı net değil, Celal aramıza döndü. Adanaspor maçı zor bir maç olacak. Biz zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Sıkıntılı bir maç bizi bekliyor" dedi.
AMINU UMAR: "BURADA ÇOK MUTLUYUM"
Yeni transferlerden tecrübeli oyuncu Aminu Umar ise Bodrumspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bodrumspor çok iyi bir takım. Hem içeride hem de dışarı iyi bir takım. Burada olduğum için çok mutluyum. 4-5 aydır takımlardan uzağım. Bu sürenin ardından burada olmak mutluluk verici. Yeteneklerimi göstermek ve en iyimi vermek için buradayım. Geçtiğimiz maçı kazanmak istedik. Yenmeliydik de ama bazen yenersin ve yenilirsin. Çok maçımız var. Profesyonel olacağız, çalışmaya ve yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan detay
-İsmet Taşdemir'in açıklamaları
-Aminu Umar açıklama
-Genel ve detay görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum FIRAT AKAY
2023-01-25 12:22:58

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