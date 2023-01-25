Lise öğrencisi genç kıza cinsel saldırıda bulunan şüphelisi tutuklandı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 15 yaşındaki lise öğrencisi kıza cinsel saldırı girişiminde bulunan şüphelinin kimliği, 32 güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu belirlendi. Polis ekipleri tarafından kaldığı yurtta gözaltına alınan üniversitesi öğrencisi Seyit B., (21) sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Ş.U.'ya (15), 20 Ocak günü saat 16.30 sıralarında sokakta, bir kişi cinsel saldırı girişiminde bulundu. Genç kızın çığlık seslerini duyan çevredekiler yardımına koşarken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşanan olay sonrası çalışma başlattı. Çevredeki 32 güvenlik kamerasındaki 116 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, taciz şüphelisinin üniversite öğrencisi Seyit B. olduğunu belirledi. Polisin kaldığı yurtta gözaltına aldığı Seyit B., işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜN

2023-01-25 21:07:39



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