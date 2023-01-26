Yunan adalarına kaçış hazırlığındaki 17 göçmen ile 3 organizatör yakalandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçme hazırlığında 17 Filistinli ve 1'i Suriye uyruklu 3 organizatörlük şüphelisi, suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri, dün gece Gümbet Mahallesi dolgu alanı mevkisinde I.B., B.B. ve Suriyeli R.K.'nin yasa dışı yollarla Yunan adalarına göçmen taşıyacağı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibe alınan 3 organizatörlük şüphelisi ile Yunan adalarına geçiş hazırlığındaki Filistinli 17 kaçak göçmen, suçüstü yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-01-26 14:44:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.