Organizatör şüphelisi 13 kişi, 1 yıl süren takibin ardından yakalandı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA ve Aydın'da, göçmen kaçakçılığı ile ilgili yürdütülen soruşturmada organizatör şüphelisi 13 kişi, 1 yıl süren takibin ardından polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Datça ilçesinde farklı tarihlerde yakalanan 124 göçmenden para alan organizatör şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliler, 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Ocak günü Muğla ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-01-26 20:04:49



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