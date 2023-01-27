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Alzheimer hastası, yatalak ablasını tuz ruhu içirerek öldürüp, intihara kalkıştı

DHA

Alzheimer hastası, yatalak ablasını tuz ruhu içirerek öldürüp, intihara kalkıştı


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da Uğur Öner (60), birlikte yaşadığı Alzheimer hastası ablası Canan Öner'e (63) tuz ruhu içirerek öldürüp, aynı yolla intihara kalkıştı. Ablasını öldürdüğünü söyleyip, suçunu itiraf eden Uğur Öner, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Menteşe ilçesi Orta Mahalle Mantarlar Sokak'ta meydana geldi. Uğur Öner, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayıp, yaklaşık 10 yıldır aynı evde birlikte yaşadığı Alzheimer hastası olan yatalak ablası Canan Öner'in öldüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Canan Öner'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Canan Öner´in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. Uğur Öner, polise, bakmakta zorlandığı için ablasına tuz ruhu içirdiğini, kendisinin de tuz ruhu ve kolonya içtiğini söyledi.
Hastaneye kaldırılan Uğur Öner, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Öner'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-01-27 15:04:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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