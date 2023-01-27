Alzheimer hastası, yatalak ablasını tuz ruhu içirerek öldürüp, intihara kalkıştı (2)

TUTUKLANDI
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, birlikte yaşadığı Alzheimer hastası ablası Canan Öner'e (63) tuz ruhu içirerek öldürüp, aynı yolla intihara kalkışan ve hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Uğur Öner (60), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-01-27 17:21:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.