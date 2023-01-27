Milas'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 3 tutuklama

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, husumetli 2 aile arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga ile ilgili yakalanan 3 kişi, tutuklandı. Firari olan Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Adem Kahraman'ın (29), yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, 25 Ocak günü saat 10.00 sıralarında, Milas ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi Sünnetçikuyu Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile fertleri tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüşünce Gelecek Partisi Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Adem Kahraman, ruhsatsız tabancayla Melihşah Yıldız'a (30) ateş etti. Ağabeyinin vurulduğunu gören Ali Osman Yıldız (28) da evden aldığı bıçakla Adem Kahraman'ın babası Hüseyin Kahraman ile kardeşi Berzan Kahraman'a saldırdı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Melihşah Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Berzan Kahraman ile babası Hüseyin Kahraman tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Osman Yıldız, Berzan Kahraman ile babası Hüseyin Kahraman tutuklandı.

Gelecek Partisi Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Adem Kahraman'ın güvenlik güçleri tarafından arandığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-01-27 20:40:11



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