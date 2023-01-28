Emekliler Derneği'nde kumara 16 bin 220 lira ceza 

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, polisin baskın düzenlediği Emekliler Derneği'nde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye toplam 16 bin 220 lira ceza uygulandı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alaattin M.'nin işlettiği Emekliler Derneği'nde kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde derneğe baskın düzenleyen ekipler, 4 kişiye, 'kumar oynamak' suçundan toplam 16 bin 220 ceza uyguladı. İşletme sahibi hakkında da 'kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-01-28 01:53:22



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