Bodrum'da susuz yaz tehlikesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da susuz yaz tehlikesi

DHA

Bodrum'da susuz yaz tehlikesi


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'u besleyen Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 40'a, Geyik'te ise yüzde 49'a geriledi. Geçen yıla göre her iki barajda yüzde 30'un üzerinde bir azalma oldu. Bodrum'da bahar döneminde istenilen oranda yağış yağmazsa yazın susuzluğun etkilerinin görülebileceğini söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "İlave su kaynaklarının Bodrum'a temin edilmesi gerekiyor. Yaz aylarında nüfusun 1 milyona çıkması durumunda ciddi anlamda susuzluğun etkilerini görebiliriz. Umarım bahar aylarında yağış olur ve rezervuarlarımız dolar "dedi.
Bodrum'u besleyen, geçen yıl nisan ayında yüzde 100 doluluk seviyesine ulaşan Mumcular ve Geyik barajlarında düşüş yaşandı. Bu kapsamda, Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 40'a, Geyik Barajı'nda ise yüzde 49'a geriledi. Geçen yıl ocak ayı içerisinde yoğun yağmur ve kar yağışı alan turizm cenneti Bodrum'da sonbahar gerekse de kış aylarının başında istenilen oranda yağış kente düşmedi. Geçen yıla göre ocak ayı içerisinde her iki barajda yüzde 30'un üzerinde azalma meydana geldi.
'METEOROLOJİK KURAKLIK MEYDANA GELECEK'
Yağışların ülke genelinde azaldığını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Haziran ayının ortalarından itibaren aylık ortalama sıcaklıklarda ciddi bir artış söz konusu. Son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşadık. Ocak ayında da şu benzer durum söz konusu. 2021 yılındaki kuraklık olayına benzer bir yağış azalması mevcut. 2021 yılının ilk 3 ayında yağışlarda yüzde 45 oranında bir azalma söz konusuydu. Şu an ülke genelinde de benzer bir durum var ve yüzde 40'lara varan bir yağış azalması söz konusu. Yerine göre değişiyor Marmara Bölgesi'nde yüzde 53, bu bölgede ise yüzde 47'ler civarında bir yağış eksikliği var. Bu bizim yüzeysel su kaynaklarımızı doğrudan etkiliyor ve barajlarımızda su seviyesi azalıyor. Yeraltı su seviyelerinde ciddi anlamda azalmalar var. Geçtiğimiz yılda toplam yağışlarda mevsim normallerine yaklaşma söz konusuydu. Rejimde bir değişiklik vardı. Bazı yerler kuraklık bazı yerlerde taşkınlar vardı. Yağış bir süre yağmıyor, yağdığı zamanda şiddetli yağıyordu. Şimdi de son 4 ay içerisinde yağış azalması var. İlerleyen zamanlarda yağmur yağdığı zaman alt yapısı yetersiz alanlarda taşkın görme ihtimalimiz olabilir. Bahar yağışlarının gelmesi durumunda dahi toplam yağışlar azaldığı için meteorolojik kuraklık meydana gelecektir" ifadelerini kullandı.
'3 AYLIK SU VAR'
Bahar döneminde Bodrum'a istenilen oranda yağış gelmemesi durumda yazın susuzluk tehlikesi yaşanabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Özçelik, "Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 40'lar civarında. İçme suyu bu barajdan su temin edilemiyor. Yaz aylarında sulama için rezerv edilmiş durumda. Diğer taraftan ise Geyik Barajı'nda su seviyemiz yüzde 49'lar civarında. Geçen yıla göre her iki barajda yüzde 30'lar civarında bir azalma var. Geyik Barajı'nda 20 milyon metreküplük bir su var onun bir kısmı termik santralin soğutma suyu, diğer kısmı ise Bodrum'a içme suyu için kullanılacak. Yarısının kaybolduğunu düşünürsek aslında çok da fazla suyumuz olduğu söylenilemez. İlave su kaynaklarının Bodrum'a temin edilmesi gerekiyor. Yaz aylarında nüfusun 1 milyona çıkması durumunda ciddi anlamda susuzluğun etkilerini görebiliriz. Umarım bahar aylarında yağış olur ve rezervuarlarımız dolar. Bodrum özelinde yeraltı su kaynaklarının beslenmesi mümkün gözükmüyor her taraf geçirimsiz hale gelmiş durumda. Bunlara karşı bizim özel önlemler geliştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Diğer taraftan da su kayıp, kaçakların azaltılması gerektiğine dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Şu an Mumcular Barajı'nda içme suyu tahsisi söz konusu değil. Geyik Barajı'nda olan 20 milyon metreküplük suyun tamamının Bodrum'a verilmesi durumunda dahi 10 milyon metreküpü kayıp kaçaklarda kaybolduğunu düşünürsek 1 milyonluk bir nüfusta bu ancak kişi başı 10 metreküp su düşüyor. Bu da en fazla 3 aylık bir su demek" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-01-28 10:44:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla'da uyuşturucu operasyonu:15 gözaltı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonu:15 gözaltı
(Görüntülü)MUĞLA&#039;DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 15 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)MUĞLA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 15 ...
Emekliler Derneği'nde kumara 16 bin 220 lira ceza 
YEREL HABERLER Emekliler Derneği'nde kumara 16 bin 220 lira ceza 
(Görüntülü) MUĞLA - MARMARİS&#039;TE KAHVERENGİYE DÖNEN DENİZ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA - MARMARİS'TE KAHVERENGİYE ...
Milas'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 3 tutuklama
YEREL HABERLER Milas'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 3 tutuklama
Marmaris'i sağanak ve fırtına vurdu (2)
YEREL HABERLER Marmaris'i sağanak ve fırtına vurdu (2)
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Datça Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Esat Deniz yeniden seçildi
YEREL HABERLER Datça Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet ...
Muğla'da devrilen balık yemi yüklü tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Muğla'da devrilen balık yemi yüklü tırın sürücüsü ...
Muğla açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı ...
(Görüntülü)ALZHEİMER HASTASI, YATALAK ABLASINI TUZ RUHU İÇİREREK ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ALZHEİMER HASTASI, YATALAK ABLASINI TUZ ...
Muğla'da alzaymırlı ablasını öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da alzaymırlı ablasını öldürdüğü iddia edilen ...
Alzheimer hastası, yatalak ablasını tuz ruhu içirerek öldürüp, intihara kalkıştı (2)
YEREL HABERLER Alzheimer hastası, yatalak ablasını tuz ruhu içirerek ...
Bodrum'da fırtına ve sağanak; ağaçlar devrildi, yollar göle döndü
YEREL HABERLER Bodrum'da fırtına ve sağanak; ağaçlar devrildi, ...
(Görüntülü)MARMARİS&#039;TE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU; CADDELER ÇAMURLA KAPLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)MARMARİS'TE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ ...
Alzheimer hastası, yatalak ablasını tuz ruhu içirerek öldürüp, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Alzheimer hastası, yatalak ablasını tuz ruhu içirerek ...
GÜNCELLEME 2 - Muğla'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Muğla'da sağanak ve fırtına yaşamı ...
(Görüntülü) MARMARİS&#039;TE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU; CADDELER SULAR ALTINDA KALDI -EK
YEREL HABERLER (Görüntülü) MARMARİS'TE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ ...
(Görüntülü) MARMARİS&#039;TE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU; CADDELER SULAR ALTINDA KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MARMARİS'TE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ ...
Marmaris'i sağanak ve fırtına vurdu
YEREL HABERLER Marmaris'i sağanak ve fırtına vurdu
Muğla'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Muğla'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 ...
GÜNCELLEME - Muğla'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Muğla'da sağanak ve fırtına yaşamı ...
Muğla'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Muğla'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.