Muğlada otomobil anahtarında gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi 

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda, otomobil anahtarı içerisinde kubar esrar ile çok sayıda satışa hazır paketler halinde uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçin ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, otomobil anahtarı içerisine gizlenmiş vaziyette esrar ile çok miktarda satışa hazır paketler halinde uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 50 mermi, ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 700 lira, 5 bin 800 dolar, 3 bin euro ele geçirildi. Gözaltına alınan D.C., E.K., B.D., S.B., ile G.P.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-01-28 23:44:40



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