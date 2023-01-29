Fethiyespor - İskenderunspor: 0-0

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FETHİYE, (DHA) -

STAT: İlçe

HAKEMLER: Eren Özyemişçioğlu, Barış Sun, Uğur Önay

FETHİYESPOR: Enes Doğancan, Emre, Sezer, Rıdvan, Selim, Sinan (Dk. 46 Selçuk), Berkay (Dk. 88 Selimcan), Umut (Dk. 46 Oktay), Murat Yılmaz (Dk. 87 Onur Taha), Ali (Dk. 46 Aykut)

İSKENDERUNSPOR: Muhammet Can Ahmet, Süheyl, Onur Ural, Bahadır, Okan, Onur Toprak (Dk. 62 Hasan Hüseyin), İsmail (Dk. 80 Kaan), Enes (Dk. 62 Artun), Kadir (Dk. 80 Nadir), Süleyman

SARI KARTLAR: Rıdvan (Fethiyespor) Onur Ural, Nadir, Okan (İskenderunspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını yenilgiyle tamamlayan Fethiyespor evinde İskenderunspor'la golsüz berabere kaldı. İki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, hanelerine 1'er puan yazdırdı. Bu sonuçla Fethiyespor 23 puana ulaşırken, zirve mücadelesi veren İskenderunspor da 40 puana ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-01-29 15:04:26



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