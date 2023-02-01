Fethiyespor, Murat Demir'le vedalaştı

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FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçından galibiyetle ayrılamayan ve düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Fethiyespor'da ayrılık gerçekleşti. Fethiyespor, kalecisi Murat Demir'le yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Murat Demir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Murat Demir'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Deneyimli kaleci bu sezon Fethiyespor'da 8 lig, 1 de kupa sınavına çıkıp toplam 765 dakika süre aldı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-02-01 12:11:59



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