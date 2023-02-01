Bodrum'da FETÖ firarisi yakalandı

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan Hakan Akçaalan'ın (43), polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hakan Akçaalan'ın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, şüphelinin annesinin evinde gizlendiğini tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli Akçaalan yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Akçaalan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, şüphelinin FETÖ'nün esnaf yapılmasında olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-02-01 19:02:48



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