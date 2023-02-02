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Eşiyle silahlı saldırıda yaralandı; otomobiliyle motosikletine çarptığı 2 saldırgandan 1'i öldü

DHA

Eşiyle silahlı saldırıda yaralandı; otomobiliyle motosikletine çarptığı 2 saldırgandan 1'i öldü


Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)-  AYDIN'ın Didim ilçesinde, arkadaşlarıyla kahvaltı için gittikleri restoran çıkışında motosikletli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Sezgin Güzel (37) ile eşi Ceren Güzel (33) ayak bileklerinden yaralandı. Sezgin Güzel'in yaralı halde otomobiliyle peşine düşüp çarptığı motosikletli saldırganlardan Sidal Savaş (39) öldü, diğer saldırgan kaçtı. Saldırganlarla arasında alacak nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen Sezgin Güzel ile kendisine yardım eden 4 arkadaşı gözaltına alındı. 
Didim'de yaşayan Sezgin- Ceren Güzel çifti, arkadaşları Sema B. (28), eşi Muhammet Can B. (27), Özgür K. (43) ve eşi Gülay K. (43) ile önceki gün gittikleri restoranın çıkışında otoparktaki silahlı 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda Güzel çifti sol ayak bileklerinden yaralandı. Saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Sezgin Güzel, yaralı halde otomobiline binerek saldırganların peşine düştü, eşi Ceren Güzel arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
ÇARPTI, BAŞKA ARAÇLA KAÇTI
Sezgin Güzel, Aytepe Caddesi'nde saldırganların motosikletine yetişip, iddiaya göre, otomobiliyle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletteki 2 şüpheliden Sidal Savaş, ağır yaralandı. Motosikleti kullanan diğer şüpheli ise yara almadan kurtulup, kaçtı. Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savaş, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, motosiklete çarpan Güzel'in aracını bırakıp, yaya olarak kaçtıktan sonra başka bir otomobile binip uzaklaştığını belirledi.
OTOMOBİLDE KANLI BEZ PARÇALARIYLA YAKALANDILAR
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Sezgin Güzel'in içinde bulunduğu otomobilin Muğla'nın Menteşe ilçesine giriş yaptığı bilgisine ulaştı. Çalışmaları burada yoğunlaştıran polis, otomobili Uğur Mumcu Bulvarı'nda durdurdu. Otomobildeki aramada kanlı bez parçaları bulunurken, araçtaki Vedat E. (39), Özgün Y. (34) ve Sait Ş. (38) gözaltına alındı. Vedat E., polisteki ifadesinde resmi belgede sahtecilik, iki ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve saldırıda ayak bileğinden yaralandığı için Sezgin Güzel'i Muğla'daki bir özel doktora götürdüklerini itiraf etti. Vedat E.'nin ifadesinden yola çıkan polis Güzel'in götürüldüğü doktor M.A.'ya (41) ait muayenehaneye operasyon düzenledi. Bileğindeki mermi çekirdeği çıkartılan Sezgin Güzel'i ziyarete gelen mühendis Volkan Ö. de gözaltına alındı.
DOKTORA 200 BİN TL VERMİŞLER
Doktor M.A. hakkında ise suçu bildirmemekten Hamdi Bey Polis Merkezi tarafından işlem başlatıldı. 5 şüpheli, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Volkan Ö.'nün Güzel'in tedavisi için M.A.'ya üçüncü kişiler aracılığıyla 200 bin TL gönderdiği belirlendi.
ALACAK HUSUMETİ
Öte yandan, Güzel çiftine silahlı saldırıda bulunup, kaçan saldırganın ise arandığı bildirildi. Yaralanan Güzel çiftinin, saldırganlarla aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi. (DHA)
FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-02-02 12:59:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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