Menteşe'de eğitime kar engeli

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA´nın merkez ilçesi Menteşe'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Muğla'da yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Menteşe ilçesinde etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Menteşe İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanma tehlikesi nedeniyle ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

2023-02-05 22:43:13



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