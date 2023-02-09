Bodrum'da depremzede çocuklara psikososyal destek



Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)-KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otellere yerleştirilen depremzede çocuklara, psikososyal destek verildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 04.17'de Richter ölçeğine göre 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Evleri hasar alan depremzedeler, evlerine giremedi. Bu kapsamda, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Otelciler Derneği ve STK'ların destekleriyle oteller, depremzedelere açıldı. Bodrum'a son 3 gün içerisinde 150'nin üzerinde depremzede getirildi. Depremzedeler bölgedeki otellere yerleştirildi. Çocuklara burada psikososyal destek verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Afet bölgesinden gelerek ilimizde misafir edilen depremzede ailelerimize ve çocuklarımıza, Rehberlik ve Psikolojik Danışman öğretmenlerimiz tarafından psikososyal destek sunulmaya devam ediyor" denildi. DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-02-09 13:49:49



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