Hatay'da enkaz altında kalan üniversiteli Tanya, hayatını kaybetti

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'dan ara tatil için gittiği memleketi Hatay'da depremde çöken binanın enkazı altında kalan üniversite öğrencisi Tanya Eskioca (21) hayatını kaybetti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 1'inci sınıf öğrencisi Tanya Eskioca, ara tatil nedeniyle gittiği memleketi Hatay'da depreme yakalandı. Bölgede aramakurtarma çalışması yapan ekipler, yıkılan binanın enkazında Eskioca'nın cansız bedenine ulaştı.

MSKÜ'den yapılan açıklamada, "Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-02-09 14:11:31



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