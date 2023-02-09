Hatay'da enkaz altında kalan üniversiteli Tanya, hayatını kaybetti

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'dan ara tatil için gittiği memleketi Hatay'da depremde çöken binanın enkazı altında kalan üniversite öğrencisi Tanya Eskioca (21) hayatını kaybetti.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 1'inci sınıf öğrencisi Tanya Eskioca, ara tatil nedeniyle gittiği memleketi Hatay'da depreme yakalandı. Bölgede aramakurtarma çalışması yapan ekipler, yıkılan binanın enkazında Eskioca'nın cansız bedenine ulaştı.
MSKÜ'den yapılan açıklamada, "Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-02-09 14:11:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.