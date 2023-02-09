Hatay'da enkazda kalan 7 yaşındaki Yade hayatını kaybetti

Fırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden ara tatilde memleketi Hatay'a giden ve depremde enkaz altında kalan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Yade Hilal Özcan (7), yaşamını yitirdi.
Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu'nun 2'nci sınıf öğrencisi Yade Hilal Özcan, ailesiyle ara tatil için gittiği memleketleri Hatay'da depreme yakalandı. Aramakurtarma çalışması yapan ekipler, yıkılan binanın enkazında kalan Yade Hilal'in cansız bedenine ulaştı. Yade Hilal'in ailesinin ise depremde sağ kurtulduğu öğrenildi.
Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İlçemiz Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu öğrencisi Yade Hilal Özcan'ın Hatay'da yaşanan depremde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-02-09 14:15:34
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