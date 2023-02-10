Ara tatil için memleketlerine giden 4 üniversiteli, depremde yaşamını yitirdi



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'dan ara tatil için gittikleri memleketleri Adıyaman ve Hatay'da, depremde çöken binaların enkazı altında kalan üniversite öğrencileri Demet Koku, Abuzer Aydınlık, Furkan Çelik ile İsmail Cem Keremoğlu yaşamını yitirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi Demet Koku, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Furkan Çelik, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi İsmail Cem Keremoğlu, ara tatil nedeniyle gittiği memleketleri Hatay'da, Marmaris Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı 1'inci sınıf öğrencisi Abuzer Aydınlık ise Adıyaman'da depreme yakalandı. Bölgede aramakurtarma çalışması yapan ekipler, yıkılan binanın enkazında öğrencilerin cansız bedenine ulaştı.

MSKÜ'den yapılan açıklamada, "Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-02-10 12:24:42



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