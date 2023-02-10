Hatay'da, depremde ölen kadın polis ve iki kızı toprağa verildi



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde Hatay'da enkaz altında kalan polis memuru Emine Çankır (41), çocukları Şevval (15) ve Elif (10) ile yaşamını yitirdi. Anne ve 2 kızı, memleketleri Muğla'nın Marmaris ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verilirken, enkazdan yaralı kurtarılan baba Ömer Çankır'ın tedavisi devam ediyor.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emine Çankır, eşi Ömer, çocukları Şevval ve Elif'le birlikte depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Aramakurtarma ekipleri, Emine Çankır ve 2 çocuğunun cansız bedenine ulaşılırken, yaralı kurtarılan ve hastaneye kaldırılan Ömer Çankır ise tedaviye alındı.

Türk bayrağına sarılı anne ve kızının cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Muğla'nın Marmaris ilçesine getirildi. Armutalan Camii'nde öğlen düzenlenen törene Çankır'ın babası emekli polis Yaşar Altıok ve yakınlarının yanı sıra Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, emniyet ve jandarma ekipleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Emine Çankır, çocukları Şevval ve Elif'in cenazesi, kılınan namazın ardından Armutalan Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-02-10 19:07:03



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