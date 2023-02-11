Depremde ölen Damla öğretmen ve 2 çocuğu toprağa verildi



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)ADIYAMAN'da depremde çöken binanın enkazı altında kalıp yaşamını yitiren öğretmen Damla Çin Yörü (33) ile çocukları Tarık (3) ve Asya (1), memleketleri Muğla'da toprağa verildi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Damla Çin Yörü, eşi İsmail Yörü ve çocukları Tarık ile Asya, depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarında Damla öğretmen ile 2 çocuğunun cansız bedenlerine ulaşılırken, İsmail Yörü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Türk bayrağına sarılı anne ve çocuklarının cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Muğla'ya getirildi. Yatağan ilçesindeki Yeni Mahalle Camii'nde öğlende düzenlenen törene Damla Çin Yörü'nün babası Muzaffer Yörü, annesi Aysel Yörü, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, protokol üyeleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anne ve 2 çocuğunun cenazesi, kılınan namazın ardından Kavaklıdere ilçesine götürülerek Menteşe Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-02-11 15:28:47



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