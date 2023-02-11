Yardım kampanyasına dikkat çekmek için pankartla karayoluna çıktı

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6'lık depremlerden zarar görenler için Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir vatandaş, yola çıkarak üzerine astığı 'Lütfen acil yardım' yazılı pankart ile yardım kampanyasına dikkat çekti.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından tüm Türkiye'de yardım seferberliği başladı. Bodrum'da bir vatandaş, yardım kampanyasına dikkat çekmek için BodrumTurgutreis karayoluna çıktı. Üzerine astığı pankartlarda 'Lütfen acil yardım' ve ihtiyaç listeleri yazan vatandaş, caddeden geçen araç sürücülerinden yardım kampanyasına destek istedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-02-11 21:44:35
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