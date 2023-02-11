Yardım kampanyasına dikkat çekmek için pankartla karayoluna çıktı



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6'lık depremlerden zarar görenler için Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir vatandaş, yola çıkarak üzerine astığı 'Lütfen acil yardım' yazılı pankart ile yardım kampanyasına dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından tüm Türkiye'de yardım seferberliği başladı. Bodrum'da bir vatandaş, yardım kampanyasına dikkat çekmek için BodrumTurgutreis karayoluna çıktı. Üzerine astığı pankartlarda 'Lütfen acil yardım' ve ihtiyaç listeleri yazan vatandaş, caddeden geçen araç sürücülerinden yardım kampanyasına destek istedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-02-11 21:44:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.